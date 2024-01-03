Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Оперативные службы продолжают контроль обстановки.
Фото: Олег Булдаков / ТАСС
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что над морем была сбита ракета.
«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета», — написал он.
Предварительно, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки.
Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью ВСУ в 2024 году станет «изоляция Крыма». Военный эксперт Виктор Литовкин напомнил, в свою очередь, что киевский режим действительно предпринимает какие-то попытки, но вряд ли у него это получится, потому что просто нет возможности — полуостров находится под надежной защитой РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области.
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