«Бодливой корове Бог рог не давал»: насколько реальны обещания Зеленского изолировать Крым

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 70 0

Военный эксперт Литовкин: Украина вместе с НАТО не смогут изолировать Крым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военный эксперт оценил возможность реализации намерений, озвученных главной киевского режима.

Изоляция Крыма станет главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Киев действительно попытается осуществить озвученные цели, но вряд ли у него это получится. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Потуги будут»

Виктор Литовкин уверен, что Украина действительно будет стремиться изолировать Крым, чтобы нанести России тактический ущерб. Например, боевики попытаются снова атаковать Крымский мост или перерезать сухопутный путь через Мариуполь и Мелитополь. Киевскому режиму важно во что бы то ни стало испортить жизнь крымчанам и остальным жителям России, которые любят проводить отдых на полуострове. Однако, по мнению эксперта, сделать это не удастся.

«В народе говорят: бодливой корове Бог рог не давал. У Украины нет возможности изолировать нас в Крыму. Да, есть потуги, бесполезные для Украины, есть ненависть к крымчанам, которые отказались жить с ними в одном государстве», — говорит специалист.

Военный эксперт подчеркивает, что изолировать Крым не получится не только украинскому режиму, но и коллективному Западу вместе с военным альянсом НАТО.

«На контракте у Запада»

Виктор Литовкин считает, что Зеленский прекрасно осознает свой заведомый проигрыш, но вынужден «делать хорошую мину при плохо игре».

«Он на контракте с Западом, на контракте с Вашингтоном. И он обязан излучать уверенность. Он обязан демонстрировать, что он все-таки может что-то сделать, провести какие-то очередные контрнаступы. Потому что с него это требуют», — объясняет военный эксперт.

Литовкин напоминает, что глава киевского режима защищает вовсе не интересы Украины, а своих хозяев из США, Великобритании и Евросоюза. Это при том, что, по мнению Литовкина, сам Зеленский уже не уверен, что Запад будет продолжать поддерживать его, как делал это раньше. Отсюда и размытые формулировки, которые появились в словах украинского президента: громкие заявления о изоляции Крыма и прочих мифических победах Киева звучат уже без временных промежутков и конкретных сроков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленского привели в ярость слова главкома Залужного о провале наступления ВСУ.

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