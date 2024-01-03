«Эффективность маленькая»: в рядах ВСУ признали слабость украинской авиации
В рядах ВСУ признали слабость украинской авиации
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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Сухопутные войска Украины пожаловались на недостаточную поддержку с воздуха.
Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. Такое мнение выразил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший полк «Азов»*) с позывным «Бот».
Во время публичного мероприятия подразделения один из участников встречи спросил у комбатов бригады, как часто они видят украинскую авиацию над полем боя.
«Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации», — цитирует «Бота» РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru, что в конце декабря прошлого года российские силы ПВО сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации.
На Украине испугались возможного перехвата РФ всех ракет ВСУ с помощью спутников
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ
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