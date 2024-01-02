На Украине испугались возможного перехвата РФ всех ракет ВСУ с помощью спутников
Полковник СБУ Стариков: РФ сможет перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников
Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Brendan Mullin
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим начал переживать, что может остаться без HIMARS, ATACMS и Taurus. Но каким образом?
Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все поставленные ВСУ Западом ракетные комплексы. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью одному YouTube-каналу.
«Они (россияне. — Прим. ред.) <…> запустили большое количество спутников-шпионов. <…>. В том числе тот, что берет факел (вспышку. — Прим. ред.), когда ракета взлетает», — считает он.
По словам Старикова, задача на запуск спутников якобы была поставлена с целью борьбы с западными ракетными системами. Отставной полковник СБУ выразил опасения, что ВС РФ смогут с еще большей высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали неспособность американских ракет выстоять против систем ВС РФ.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
- 2 янв
- Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году
- 2 янв
- Норвегия разрешила местным компаниям прямую продажу оружия Украине
- 1 янв
- Подозреваемые в нападении на участников СВО задержаны в Челябинске
- 1 янв
- В первый день года Владимир Путин сделал памятные подарки участникам СВО
- 1 янв
- Дружеская встреча: Путин собрал военных РФ для обсуждения их работы в зоне СВО
- 1 янв
- «Аккуратно»: Путин заявил, что отцы-командиры не выполняют задачи любой ценой
- 1 янв
- «Не враг»: Путин высказался на встрече с военными о Западе и Украине
- 1 янв
- ВС РФ нанесли массированный удар по украинским аэродромам с ракетами Storm Shadow
- 1 янв
- «Глобальная война»: в Польше заявили об ударе Запада по России
- 1 янв
- «Предстоит выбор»: Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?