На Украине испугались возможного перехвата РФ всех ракет ВСУ с помощью спутников

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

Полковник СБУ Стариков: РФ сможет перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников

На Украине испугались возможного перехвата РФ всех ракет ВСУ с помощью спутников

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Brendan Mullin

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим начал переживать, что может остаться без HIMARS, ATACMS и Taurus. Но каким образом?

Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все поставленные ВСУ Западом ракетные комплексы. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью одному YouTube-каналу.

«Они (россияне. — Прим. ред.) <…> запустили большое количество спутников-шпионов. <…>. В том числе тот, что берет факел (вспышку. — Прим. ред.), когда ракета взлетает», — считает он.

По словам Старикова, задача на запуск спутников якобы была поставлена с целью борьбы с западными ракетными системами. Отставной полковник СБУ выразил опасения, что ВС РФ смогут с еще большей высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали неспособность американских ракет выстоять против систем ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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