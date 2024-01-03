РФ поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева
Украинская пропаганда пытается скрыть количество «прилетов».
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Поставленное на Украину западное ПВО не уберегло страну от успешной атаки российских ракет и беспилотников. Об этом сообщил обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
«Несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО, ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», — пишет эксперт.
По словам представителя СМИ, украинская пропаганда попыталась заявить, что большинство ракет были успешно поражены. Однако утекшие в сеть кадры с мест «прилетов» говорят об обратном. Журналист добавил, что заявления о заканчивающихся ракетах «были столь же правдивы, как и рассказы об ожидаемых успехах украинского наступления».
Средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали слабость украинской авиации.
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