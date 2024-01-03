ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове

Российские войска ударили по позициям иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

В оборонном ведомстве сообщили также, что бойцы «Западного» подразделения войск отразили атаку штурмовой группы 115-й мехбригады ВСУ в Харьковской области. Враг был разбит в районе населенного пункта Синьковка.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение технике и живой силе украинских нацистов в ЛНР и Серебрянском лесничестве. Защитникам Донбасса удалось ликвидировать два вражеских автомобиля, две гаубицы Д-30 и порядка 40 боевиков.

Потери ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки составили свыше 310 украинцев. Киевский режим в боестолкновениях с ВС РФ потерял на данном участке фронта танк, две американские боевые машины пехоты «Bradley», САУ «Мста-Б», орудия Д-2- и Д-30, а также другое вооружение.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывают Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области.