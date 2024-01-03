«До границ Польши?» — Захарова ответила на призыв поставить ВСУ дальнобойные ракеты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 382 0

Захарова: ракеты, которые хотят поставить Киеву, могут долететь и до Польши

«До границ Польши?» — Захарова ответила на призыв поставить ВСУ дальнобойные ракеты

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Варшава быстро забыла о том, как на польские земли падали снаряды с Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского направить Украине дальнобойные ракеты для атак по территориям России. Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.

По словам российского дипломата, у главы МИД Польши нет свежих идей — он все так же призывает к поставкам и антироссийским санкциям. Захарова отметила, что все идеи у Сикорского «американские», и действует он явно не в интересах своей страны.

«Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши?» — поинтересовалась представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова заметила, что на польские территории уже «прилетало с Украины». Она предположила, что Варшаве было мало этого. Но, впрочем, новогодние желание должны сбываться, считает дипломат.

Сикорский ранее в этот день призвал Запад поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По мнению польского министра, ВСУ нужно такое оружие, которое сможет долетать не только до Крыма, но и до других территорий России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду.

Тема:
Спецоперация
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