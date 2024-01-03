Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена

Всего домой вернулись 248 бойцов.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих, которые находились в плену на подконтрольной киевскому режиму территории.
«Через пять часов, грубо говоря, я буду дома. Спасибо большое!» — сказал один из бойцов.
Всего с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. В оборонном ведомстве отметили, что переговорный процесс по этому вопросу был сложным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина усилит мобилизацию карликами и безрукими.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
- 3 янв
- МО РФ: с территории Украины возвращены 248 российских военнослужащих
- 3 янв
- «До границ Польши?» — Захарова ответила на призыв поставить ВСУ дальнобойные ракеты
- 3 янв
- ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
- 3 янв
- «Ужесточить»: глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты
- 3 янв
- Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти
- 3 янв
- Осужденный за взятку бывший глава УМВД Екатеринбурга погиб в зоне СВО
- 3 янв
- ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород
- 3 янв
- РФ поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева
- 3 янв
- Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов
- 3 янв
- Артиллеристы наносят огневое поражение! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?