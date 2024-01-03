Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 59 0

Всего домой вернулись 248 бойцов.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих, которые находились в плену на подконтрольной киевскому режиму территории.

«Через пять часов, грубо говоря, я буду дома. Спасибо большое!» — сказал один из бойцов.

Всего с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. В оборонном ведомстве отметили, что переговорный процесс по этому вопросу был сложным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина усилит мобилизацию карликами и безрукими.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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