Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих, которые находились в плену на подконтрольной киевскому режиму территории.

«Через пять часов, грубо говоря, я буду дома. Спасибо большое!» — сказал один из бойцов.

Всего с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. В оборонном ведомстве отметили, что переговорный процесс по этому вопросу был сложным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина усилит мобилизацию карликами и безрукими.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.