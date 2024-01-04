«Граница между своими и чужими»: на Украине раскритиковали русскоязычных боевиков ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Фарион обвинила русскоязычных солдат ВСУ в негативном влиянии на ход конфликта

«Граница между своими и чужими»: на Украине раскритиковали русскоязычных боевиков ВСУ

Фото: Reuters / RFE / RL /SERHII NUZHNENKO

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Тема:
Спецоперация

Экс-депутат Верховной рады указала, что общение не на родном языке может негативно сказаться для Киева на делах на фронте. Но каким образом?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые общаются на русском языке, негативно влияют на ход событий на поле боя. Такое мнение выразила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью одному YouTube-каналу.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — сказала она.

Она также отметила, что невозможно сразу понять, «свой» или «чужой» говорит по рации, если разговор проходит на русском языке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал, что значит быть русским.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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