Большие потери поставленной украинской армии техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

Российские военные при помощи беспилотников создали ловушки для западной техники, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил редактор журнала American Conservative Сумантра Майтра. Так, благодаря дронам бойцам удается выслеживать и обездвиживать в большом количестве немецкие танки Leopard.

«Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили взводам ВС РФ с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды обездвиженной бронетехники и уничтожать их», — написал журналист.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как главком ВСУ Валерий Залужный публично унизил президента Украины Владимира Зеленского.