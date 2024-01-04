Вооруженные силы Российской Федерации продолжают информировать граждан о ходе проведения СВО.

Российские военные на Купянском направлении ликвидировали украинскую систему залпового огня «Ольха», а также уничтожили три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

По предоставленным данным, действиями «Западной» группировки войск РФ и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника украинских механизированных бригад 14, 21, 43, 92 и 115.

Кроме того, в Харьковской области в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое нанесено поражение 117-й бригаде ВСУ территориальной обороны.

«Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО „Ольха“ и три боевые машины РСЗО „Vampire“ чешского производства», — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове.