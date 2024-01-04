Украинские РСЗО уничтожены российскими военными на Купянском направлении
Минобороны РФ: поражены три РСЗО «Vampire» и одна РСЗО «Ольха» под Купянском
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают информировать граждан о ходе проведения СВО.
Российские военные на Купянском направлении ликвидировали украинскую систему залпового огня «Ольха», а также уничтожили три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
По предоставленным данным, действиями «Западной» группировки войск РФ и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника украинских механизированных бригад 14, 21, 43, 92 и 115.
Кроме того, в Харьковской области в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое нанесено поражение 117-й бригаде ВСУ территориальной обороны.
«Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО „Ольха“ и три боевые машины РСЗО „Vampire“ чешского производства», — заявили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове.
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