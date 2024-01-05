В Германии признали неэффективность ЗРК Patriot на Украине

Украинская противовоздушная оборона (ПВО), включая поставленный ей Западом ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну российскую крылатую ракету Х-32. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

«Из-за ее (крылатой ракеты Х-32. — Прим. ред.) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — пояснил журналист.

Он отметил, что эту крылатую ракету сложно сбить с курса и заглушить РЭБ.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того, как ВСУ ударили по Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду.