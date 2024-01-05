Власти помогают: Гладков рассказал, как белгородцам выехать в безопасное место

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Гладков: власти Белгорода помогут жителям переехать в Старый Оскол или Губкин

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Telegram / Настоящий Гладков

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Тема:
Спецоперация

Уже несколько семей находятся там, где им ничего не угрожает.

Белгородские власти помогают всем гражданам, которые желают уехать в более безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно поможем! Уже несколько семей перевезли», — написал он.

Чтобы уехать, нужно обратиться в приемную Гладкова или мэра администрации Белгорода Валентины Демидовой. Также можно позвонить в «122» или «112». Граждан готовы перевезти в день обращения в Старый Оскол и Губкин. Там уехавшие будут находиться неограниченное время в комфортных условиях, теплых и безопасных номерах. Если же мест в области не хватит, то Гладков обратится к соседним регионам.

В ночь на 5 января ВСУ обстреляли Белгородскую область. Они в том числе пытались ударить из РСЗО «Ольха». Российским силам ПВО удалось уничтожить десять таких ракет. Помимо пострадавших людей, также есть повреждения гражданских объектов. Так, в результате взрыва снаряда рядом с жилой многоэтажкой выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, более 70 белгородцев находятся в больницах из-за обстрелов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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Власти помогают: Гладков рассказал, как белгородцам выехать в безопасное место

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