Дешево, но сердито: как «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожает «Leopard 2» за 11 миллионов

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 271 0

Дешевые беспилотники «Ланцет» уничтожают дорогостоящие танки «Leopard 2»

Дешево, но сердито: как «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожает «Leopard 2» за 11 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Недорогие российские беспилотники хорошо себя зарекомендовали на Украине. В чем их преимущество над немецкими танками?

Беспилотники «Ланцет» успешно себя зарекомендовали на Украине. Это показывает, что Россия может вести боевые действия гораздо дешевле и эффективнее, чем Запад. Об этом сообщило издание EADaily ссылая на иностранные СМИ.

Конфликт на Украине показал, что современные военные технологии сейчас доступны почти всем, но еще недавно их создавали исключительно для боевых действий. Как пример, GPS и передовая электронная оптика.

Коммерческие версии этих технологий используют, чтобы создавать новые, высокоэффективные, а главное дешевые системы вооружения.

Самым выдающимся примером стал российский беспилотник «Ланцет» от компании ZALA. Их используют для уничтожения танков и другой техники, которой пользуются боевики ВСУ. Также все чаще стали публиковать кадры, как дешевые «Ланцеты» в пух и прах разносят дорогостоящие немецкие «Леопарды 2».

Цена одного российского беспилотника составляет всего 35 тысяч долларов. А танк из Германии стоит примерно 11 миллионов долларов.

«Ланцет» очень легко производить. К тому же компания, которая делает беспилотник, пообещала выпускать еще больше техники. А за год на свет появляются всего 50 «Леопардов 2». Россия производит 314 беспилотников на один немецкий танк.

Запад сосредоточен на том, чтобы делать «высококачественное» и дорогостоящее оружие. Но такой подход очевидно проигрывает российским методам. И спецоперация на Украине это отчетливо показала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта.

Тема:
Спецоперация
5 янв
В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном
5 янв
«Пускай учат частоту 149.200»: помогут ли украинцам маски стариков избежать мобилизации
5 янв
Власти помогают: Гладков рассказал, как белгородцам выехать в безопасное место
5 янв
Авиация и силы ПВО сбили украинские Су-27 и Ми-8 в зоне СВО
5 янв
ВСУ несут потери: 13 боевиков сдались в плен России за последнюю неделю
5 янв
На Украине начали продавать маски стариков для защиты от мобилизации
5 янв
Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины
5 янв
«Большие потери»: украинские боевики недовольны отсутствием результатов в зоне СВО
5 янв
«Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте
5 янв
Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

21:24
Звезда турецких сериалов Айла Алган внезапно умерла во время чтения сценария
21:10
«Всегда хотел отделиться»: Андрей Чадов о непростых отношениях с братом Алексеем
20:55
«Мама переживала»: от чего умерла режиссер «Алисы из страны чудес» Демидова
20:41
Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка
20:28
«Виделись всего четыре раза»: бывший муж Дайнеко не воспитывает дочь
20:14
В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном

Сейчас читают

«Пускай учат частоту 149.200»: помогут ли украинцам маски стариков избежать мобилизации
«Никогда не забуду эту страну»: итальянский певец Pupo ностальгирует по СССР
Безопасно ли? Врач высказался о желании Айзы изменить цвет глаз у хирургов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса