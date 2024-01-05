В московском Театре на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 703 0

По словам очевидцев, вода хлынула на сцену и в раздевалки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В московском Театре на Малой Ордынке прорвало трубу во время спектакля. Как рассказал 5-tv.ru очевидец произошедшего — гендиректор балетной труппы «Имперский русский балет» Гедиминас Таранда — вода полилась на сцену и в раздевалки.

Он отметил, что эвакуация зрителей и персонала прошла быстро, никто не пострадал. Никакой паники не было.

«Быстро закрыли занавес, зрители спокойно ушли. Было все очень (быстро. — Прим. ред.) отработано. Местные сработали потрясающе. <…> Все воспитанно вышли», — сказал Таранда.

Артист также отметил, что костюмы и декорации практически не пострадали. Сам спектакль был перенесен.

По информации Telegram-канала «112», в общей сложности были эвакуированы около 360 зрителей. А причиной прорыва трубы могли стать сильные морозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда потеплеет в Москве.

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