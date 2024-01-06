НЛО, срыв выборов, СВО на Тайване: какие события могут произойти в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

Politico назвала возможным в 2024-м году визит инопланетян и срыв выборов в США

НЛО, срыв выборов, СВО на Тайване: какие события могут произойти в 2024 году

Фото: Depositphotos / sssccc

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Тема:
Выборы президента США 2024

Прогнозы составили американские футурологи.

Футурологи назвали «черных лебедей» — маловероятные, но в то же время возможные события, которые могут произойти в 2024 году. Прогнозы опубликовала газета Politico.

Общение человечества с инопланетянами

Так, руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб считает, что в текущем году возможна связь с инопланетянами. По его словам, возможность двустороннего контакта с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена примерно 30 световыми годами. Однако уже известно о дюжине пригодных для жизни экзопланет, находящихся на таком же расстоянии от Земли.

Пройдут ли выборы президента США?

Другой прогноз касается президентских выборов в Соединенных Штатах. Глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер предполагает, что они могут так и не пройти, ведь многие американцы и без того будут считать результаты голосования нелегитимными.

Вооруженный конфликт на Тайване

На выборах на Тайване может победить кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП), выступающей за независимость и против сближения с Китаем, Лай Цзин-Те. В этот случае Пекин может начать военную операцию на Тайване, в которую неизбежно вмешается Вашингтон. Такой прогноз составил руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз.

Цифровой апокалипсис

Весь мир может стать жертвой глобального цифрового вируса, который в результате приведет к «цифровому апокалипсису», считает главред газеты Bulwark Чарли Сайкс. Без функционирования компьютеров и спутников на протяжении нескольких дней мировая экономика потеряет триллионы долларов.

Африка займет место Штатов

Позицию глобального игрока может занять в 2024 году Африка. Если же так произойдет, предполагает доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований в Университете Темпл Рейнальдо Андерсон, то мировое влияние Соединенных Штатов сильно ослабнет.

До этого аналитики датского Saxo Bank выпустили треш-прогноз на Новый год. Так, они уже сделали свое предположение на счет результатов выборов президента США, а также предвидят два глобальных кризиса: первый из-за дипфейков, второй — из-за чрезмерного увлечения новыми уколами для похудения.

Успокаивает, что их прогнозы сбываются примерно на 5-10%, что вообще то даже меньше чем 50/50, когда подбрасываешь монетку.

Прогноз на 2024 год также сделал американский миллиардер Илон Маск. По мнению бизнесмена, он будет гораздо безумнее предыдущих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год. Пока ВС РФ владеют инициативой на поле боя, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

Тема:
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