В Подольске введен режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Тепла в многоквартирных домах в Климовске нет уже продолжительное время.

В Подольске введен режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

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Тема:
Погода

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера введен в Подольске по причине того, что в микрорайоне Климовска нет отопления. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

 

Telegram / Глава Г.о. Подольск Московской области / Григорий Артамонов

«Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», –написал он.

Такие меры приняты в связи с отсутствием продолжительного времени отопления в многоквартирных домах северо-восточной части Климовске. Накануне там запустили резервный котел, сейчас ремонтируют второй. Работа аварийных бригад не прерывается. Как объяснил Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуска появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Telegram / Глава Г.о. Подольск Московской области / Григорий Артамонов

Пункты обогрева организованы в ДК «Машиностроитель» и гимназии им. Подольских курсантов на улице Революции. По вопросам подачи тепла жители Климовска могут обратиться по телефонам: 8(4967)50-00-50, 8(4967)55-57-98.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 4 января на подстанции на северо-востоке Москвы начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, однако станция была выведена из строя. Здания в нескольких районах города остались без энергоснабжения. Лишь часть из них удалось подключить к резервной схеме энергоснабжения. Для восстановления электроснабжения в столице был создан оперативный штаб, заявлял мэр Сергей Собянин.

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