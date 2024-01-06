Отправленный из-за ситуации в Израиле авианосец США покинул Средиземное море

Вместе с ударной группой боевой корабль был направлен в восточную часть акватории спустя два дня после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Авианосец USS Gerald R. Ford (Джеральд Форд) вместе со своей ударной группой покинул Средиземное море, преодолев Гибралтарский пролив. Об этом заявил шестой флот Соединенных Штатов.

«Авианосец Gerlad Ford… прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», — отмечается в сообщении.

В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Спустя два дня Пентагон направил боевой корабль USS Gerald R. Ford (Джеральд Форд) в восточную часть Средиземного моря. В ударную группу вошли ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы управляемого ракетного оружия класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, военные корабли Ramage, Carney и Roosevelt.

Палестинская группировка ХАМАС не оставила без ответа действия Пентагона. Ее представители, согласно данным телеканала Al Jazeera, возложили на США ответственность за последствия решения администрации президента Джо Байдена. В прессе было опубликовано официальное заявление.

В ходе операции Израиль наносил ракетные удары по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев, они вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль призвал страны выступить против суда ООН по делу о геноциде.