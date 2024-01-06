Губернатор Московской области поздравил с Рождеством семью погибшего в зоне СВО бойца Сычева
Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом семью погибшего в зоне СВО бойца Александра Сычева.
Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. Он отец четверых детей, старшему 12 лет, среднему — восемь, а младшим двойняшкам по четыре года.
«Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. 45-я бригада — это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. В Московской области много героев, потому что воинских подразделений у нас достаточно», — сообщил Воробьев.
Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. Старший прапорщик был оператором беспилотных летательных аппаратов, вместе с товарищами уничтожил большое количество техники ВСУ. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. Но в августе 2023-го героически погиб во время неожиданной атаки противника.
- 6 янв
- Welt: командиры ВСУ бросают боевиков в мясорубку на Днепре
- 6 янв
- За сутки успешно перехвачены четыре ракеты ВСУ и реактивный снаряд HIMARS
- 6 янв
- Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Тягинки Херсонской области
- 6 янв
- «Против воли Зеленского»: на что Запад готов пойти ради мира на Украине
- 6 янв
- «Началось»: в Европе заявили о воплощении главного страха Зеленского
- 6 янв
- Обратились в бегство: как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы
- 6 янв
- Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО
- 6 янв
- Гаубица бьет с точностью снайперской винтовки! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 6 янв
- Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны граждан
- 6 янв
- ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины
Читайте также
77%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?