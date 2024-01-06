Губернатор Московской области поздравил с Рождеством семью погибшего в зоне СВО бойца Сычева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом семью погибшего в зоне СВО бойца Александра Сычева.

Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. Он отец четверых детей, старшему 12 лет, среднему — восемь, а младшим двойняшкам по четыре года.

«Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. 45-я бригада — это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. В Московской области много героев, потому что воинских подразделений у нас достаточно», — сообщил Воробьев.

Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. Старший прапорщик был оператором беспилотных летательных аппаратов, вместе с товарищами уничтожил большое количество техники ВСУ. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. Но в августе 2023-го героически погиб во время неожиданной атаки противника.