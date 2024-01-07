Разведчики ВДВ выявили минометный расчет ВСУ и уничтожили его ударом FPV-дрона

Российские бойцы продолжают самоотверженную работу на передовой. Подробностями военных будней разведчиков Воздушно-десантных войск (ВДВ) поделились в Минобороны. Основная задача ВДВ — выявление и уничтожение огневых позиций и техники ВСУ.

В настоящее время десантники работают в островной зоне дельты Днепра на Херсонском направлении. Именно там разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок из тылового района к левому берегу Днепра. Разведка увенчалась успехом — в нескольких километрах от разведгруппы ВС РФ был обнаружен минометный расчет ВСУ на огневой позиции.

«Задача десанта — вести боевые действия там, где наиболее „жарко“, там, где фронт наиболее уязвим. Там мы, для выполнения особо важных задач», — подчеркнул старший разведчик одного из соединений ВДВ с позывным «Зенит».

Бойцы ВДВ запустили FPV-дрон, который успешно поразил цель: через несколько минут минометный расчет ВСУ прекратил вести огонь по позициям российских войск. После выполнения боевой задачи, разведгруппа с новыми разведданными без потерь вернулась в свой тыловой район.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении.