Российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении

Российские бойцы сработали на опережение, как только заметили беспилотник противника.

Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу» на Купянском направлении. Они протаранили дрон беспилотником-разведчиком, сообщили в Минобороны РФ

«Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ», — раскрыл подробности начальник расчета БПЛА с позывным «Белый».

По данным оборонного ведомства, целью украинского дрона «Баба Яга» были позиции ВС РФ, на нем были закреплены 82-миллиметровые мины.

Беспилотник летел на предельно низкой высоте, чтобы спрятаться от ПВО. Российские бойцы приняли единственно верное решение и направили дрон-разведчик на украинский беспилотник. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы группировки «Восток» пресекли семь попыток ротации сил боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.