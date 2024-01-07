Российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении
Минобороны: беспилотник ЗВО сбил украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Российские бойцы сработали на опережение, как только заметили беспилотник противника.
Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу» на Купянском направлении. Они протаранили дрон беспилотником-разведчиком, сообщили в Минобороны РФ
«Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ», — раскрыл подробности начальник расчета БПЛА с позывным «Белый».
По данным оборонного ведомства, целью украинского дрона «Баба Яга» были позиции ВС РФ, на нем были закреплены 82-миллиметровые мины.
Беспилотник летел на предельно низкой высоте, чтобы спрятаться от ПВО. Российские бойцы приняли единственно верное решение и направили дрон-разведчик на украинский беспилотник. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы группировки «Восток» пресекли семь попыток ротации сил боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.
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