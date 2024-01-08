«Проси деньги у Зеленского»: лидер ОАЭ с сарказмом ответил на нелепые требования Нетаньяху

Подробности разговора лидеров стран Ближнего Востока стали достоянием общественности.

Не так давно состоялся разговор между президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника, в разговоре Нетаньяху потребовал от лидера ОАЭ выдать зарплату палестинским рабочим, которым был запрещен въезд в Израиль.

На это израильский политик получил категоричный отказ, приправленный долей сарказма.

«Проси деньги у Зеленского», — таким был дословный ответ президента ОАЭ.

Он также отметил, что Зеленский получает достаточно денег из других стран, чтобы обеспечить финансирование проблем Израиля. Источник портала добавил, что этот отказ отражает позицию арабских стран, которые не собираются платить за бедствия, которые произошли по вине Израиля.

В начале октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

В конце декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждали в секретном телефонном разговоре президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.