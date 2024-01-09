На позиции противника бравые российские солдаты выдвинулись при поддержке артиллерии.

На южноднецком направлении СВО войска группировки «Восток» взяли штурмом опорный пункт ВСУ. На позиции противника в лесополосе наши бойцы выдвинулись при поддержке артиллерии.

На особо опасных участках продвижение штурмовой группы корректировал расчет FPV-дрона. В режиме реального времени беспилотник корректировал огонь и передавал информацию о новых целях на командный пункт. Заметив приближение наших штурмовых подразделений, боевики отступили.