Штурм лесополосы: как российские бойцы уничтожают опорники ВСУ
Группировка «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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На позиции противника бравые российские солдаты выдвинулись при поддержке артиллерии.
На южноднецком направлении СВО войска группировки «Восток» взяли штурмом опорный пункт ВСУ. На позиции противника в лесополосе наши бойцы выдвинулись при поддержке артиллерии.
На особо опасных участках продвижение штурмовой группы корректировал расчет FPV-дрона. В режиме реального времени беспилотник корректировал огонь и передавал информацию о новых целях на командный пункт. Заметив приближение наших штурмовых подразделений, боевики отступили.
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