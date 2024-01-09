Эстония намерена отдать Украине 0,25% своего ВВП

Премьер Каллас: вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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Заявлял об этом глава МВД страны Лаури Ляэнеметс после того, как в Киеве анонсировали планы мобилизовать уехавших украинцев.
Таллин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, спонсирование в ближайшие четыре года составит 0,25% внутреннего валового продукта страны. Такое заявление сделала премьер-министр Кая Каллас.
«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет», — приводит ERR ее слова.
При этом Каллас подчеркнула, что с начала российской спецоперации на Украине и западной поддержки этой страны Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что Таллин готов выдать Киеву военнообязанных беженцев для мобилизации. Заявлял об этом глава МВД страны Лаури Ляэнеметс после того, как в Киеве анонсировали планы мобилизовать уехавших украинцев.
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