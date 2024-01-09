Российские силы ПВО перехватили десять снарядов РСЗО Vampire в зоне спецоперации

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Также удалось сбить шесть дронов.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили десять реактивных снарядов РСЗО Vampirе в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что перехвачены снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. Кроме того, силы ПВО России сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над населенными пунктами Кривошеевка и Волчеяровка ЛНР, а еще в Марьинке ДНР.

Также отмечается, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Вместе с тем нашим бойцам удалось поразить 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за 2023 год.

Тема:
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