Су-34 уничтожают, Ми-8ПСГ сопровождают. Лучшее видео из зоны СВО

У различной техники — разные задачи, но российские пилоты справляются с ними безупречно.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало серию видео с работой российской авиации. В частности, оборонное ведомство продемонстрировало, как специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических Сил (ВКС) выполняют боевые задачи на краснолиманском направлении.
Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Основные задачи подразделения — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
А у многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 — другие цели. Летчики наносят удары по укрепрайонам и живой силе противника.
Удар на продемонстрированном вылете наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские десантники с помощью «Корнета» уничтожили западный броневник под Артемовском.
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