После скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой Глюк’oZa уехала из России
После скандала с вечеринкой Ивлеевой Глюк’oZa уехала из России
Фото: © РИА Новости / Мария Девахина
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Артистка стала одной из участниц скандальной тусовки, последствия которой до сих пор будоражат отечественных знаменитостей и широкую публику.
Наталья Ионова, известная как певица Глюк’oZa, решила покинуть Россию и отдохнуть на Сейшельских островах всей семьей. Об этом исполнительница рассказала в своем блоге в социальных сетях.
«Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — призналась звезда подписчикам.
Многие поклонники связывают поспешный отъезд звезды с ее участием в скандальной «голой» вечеринке блоге Анастасии Ивлеевой. Напомним, после резонанса некоторые звезды были вынуждены принести публичные извинения, некоторые из них лишились выгодных рекламных контрактов, концерты исполнителей начали отменять, а особо обнаженным пришлось провести несколько дней под административным арестом.
Кстати, и саму Глюк’oZу скандал стороной не обошел, хоть она продолжает упорно хранить молчание. Зато слово взял знаменитый российский продюсер Максим Фадеев, который решил перезапустить проект Глюк’oZa с новой исполнительницей, посчитав, что Ионова дискредитирует своим поведением сам образ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркорова и Лолиту продолжают наказывать за «голую» вечеринку Ивлеевой.
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