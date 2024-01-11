Сами западные союзники киевского режима осознают, что Украина не справится на поле боя. И поражение для нее все ближе.

Реальные события сегодня на Украине показывают, что президент России Владимир Путин ощущает приближение победы. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер.

Журналист отметил, что победа России близка, несмотря на «радостные разговоры» в США и западных странах о стратегическом поражении российской армии. Однако, как подчеркивает Хокстейдер, Путин смог переоборудовать экономику на фоне кончающегося терпения Запада. США и союзники просто устали от помощи для Украины.

«Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию», — добавляется в статье.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитники Донбасса ликвидировали склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.