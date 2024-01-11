«Мы должны понимать»: почему Эстония не стала осуждать удары Украины по России

Президент Эстонии Карис не стал осуждать удары Украины по России
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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Преступный киевский режим продолжает атаковать приграничные районы, используя для этого западное оружие.
Эстония считает неизбежными удары преступного киевского режима по объектам России. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава Эстонии считает, что атаки боевиков неизбежны в связи с поставками им западного оружия.
«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — заявил Карис.
Киевский режим продолжает атаковать приграничные с Россией районы. Так, в конце 2023 года Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.
В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду.
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