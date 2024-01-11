Преступный киевский режим продолжает атаковать приграничные районы, используя для этого западное оружие.

Эстония считает неизбежными удары преступного киевского режима по объектам России. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Эстонии считает, что атаки боевиков неизбежны в связи с поставками им западного оружия.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — заявил Карис.

Киевский режим продолжает атаковать приграничные с Россией районы. Так, в конце 2023 года Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду.