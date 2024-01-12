«В финансовых интересах»: почему США открыто поддерживают террор киевского режима

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Публицист Кеворкян: США имеют выгоду с террористических атак ВСУ по городам РФ

«В финансовых интересах»: почему США открыто поддерживают террор киевского режима

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Западные страны не прекратят «подкармливать» Украину, какие бы страшные преступления ВСУ не совершили.

Страны Запада продолжат финансировать Украину и поставлять оружие для ВСУ, какими бы бесчеловечными не были террористические атаки на города России. Об этом в беседе с URA.RU заявил политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян.

Бывший украинский чиновник высказал мнение о том, что удар ВСУ по Белгороду не является жестом отчаяния, а стал намеренной акцией киевского режима, системным преступлением, которое должно показать США, что Украина может что-то делать.

«Украинские официальные лица заявляют, что любые российские объекты, территории, города будут становиться их мишенью. Таким образом, мы можем говорить о том, что террористический режим переходит от слов к делу», — заметил Кеворкян.

Украинские националисты собираются усиливать атаки по российским территориям для того, чтобы шантажировать своих партнеров для получения очередных преференций в виде вооружения и денег, предположил публицист.

«Это именно удары по российской территории. То есть чем хуже будут дела идти у Украины на фронтах, тем более смертоносное оружие им будет предоставляться для продолжения этой агонии. Это в финансовых интересах Запада», — заключил экс-депутат Харьковского горсовета.

Киевский режим продолжает атаковать приграничные с Россией районы. Так, в конце 2023 года Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно обезопасить российские города от ударов ВСУ.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
11 янв
Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
10 янв
В Белгороде объявлена авиационная опасность
9 янв
МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ
9 янв
В Австрии раскрыли, почему Запад не осудил удары ВСУ по Белгороду
8 янв
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали три человека
8 янв
Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью
7 янв
«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
5 янв
В ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду
4 янв
Новогодние каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
4 янв
Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
-11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Проверка от Вселенной: 2 знака зодиака постигнет черная полоса в финансах...

Последние новости

0:31
В Санкт-Петербург на новогодние праздники приехало свыше миллиона туристов
0:19
«В финансовых интересах»: почему США открыто поддерживают террор киевского режима
0:16
Проверка от Вселенной: 2 знака зодиака постигнет черная полоса в финансах в 2024 году
23:52
Боевику ВСУ вынесли приговор за пытки и убийство российского бойца
23:36
Дмитрий Чернышенко подвел итоги программы «Классная страна»
23:20
Эксперты по путешествиям рассказали, как обезопасить животное в дороге

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса