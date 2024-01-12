«В финансовых интересах»: почему США открыто поддерживают террор киевского режима

Публицист Кеворкян: США имеют выгоду с террористических атак ВСУ по городам РФ
Фото: Павел Колядин / ТАСС
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Западные страны не прекратят «подкармливать» Украину, какие бы страшные преступления ВСУ не совершили.
Страны Запада продолжат финансировать Украину и поставлять оружие для ВСУ, какими бы бесчеловечными не были террористические атаки на города России. Об этом в беседе с URA.RU заявил политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян.
Бывший украинский чиновник высказал мнение о том, что удар ВСУ по Белгороду не является жестом отчаяния, а стал намеренной акцией киевского режима, системным преступлением, которое должно показать США, что Украина может что-то делать.
«Украинские официальные лица заявляют, что любые российские объекты, территории, города будут становиться их мишенью. Таким образом, мы можем говорить о том, что террористический режим переходит от слов к делу», — заметил Кеворкян.
Украинские националисты собираются усиливать атаки по российским территориям для того, чтобы шантажировать своих партнеров для получения очередных преференций в виде вооружения и денег, предположил публицист.
«Это именно удары по российской территории. То есть чем хуже будут дела идти у Украины на фронтах, тем более смертоносное оружие им будет предоставляться для продолжения этой агонии. Это в финансовых интересах Запада», — заключил экс-депутат Харьковского горсовета.
Киевский режим продолжает атаковать приграничные с Россией районы. Так, в конце 2023 года Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.
В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно обезопасить российские города от ударов ВСУ.
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