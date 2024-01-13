Артиллерийский удар по установкам врага: лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 123 0

Солдаты российской Южной группировки войск поразили живую силу и технику противника парой высокоточных залпов.

Фото, видео: РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы Южной группировки войск продолжают выполнять задачи по поражению самоходных систем ВСУ, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств и свержению живой силы противника. Очередным успешным маневром в соцсетях поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

Эффективность работы БЛА позволила российским бойцам быстро раскрыть актуальные позиции ВСУ и места скоплении техники. Прибывшие на место солдаты тут же развернули активную защитническую деятельность, сменив режим из штатного в боевой. Вслед за этим артиллеристы произвели соответствующую донастройку и калибровку орудий и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около десяти километров.

«Пришла задача — поддержать нашу пехоту. В боевых условиях помех нет, любая погода, любое время надо выполнять свою задачу», — сказал командир расчета с позывным «Демон».

Как подчеркивают российские бойцы, слаженные действия военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ.

Слаженную и эффективную работу на первых рубежах демонстрирует и экипаж танков Т-72Б3, подконтрольный группировке войск «Восток» на Запорожском направлении. Танкисты без суеты и спешки предотвращают любые попытки противника прорвать нашу оборону на Запорожском направлении СВО. Экипажи танков Т-72Б3 подразделений 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» оперативно справляются с задачей пресечь все попытки наступательных действий ВСУ, попутно нанося технике боевиков нешуточный урон.

Немалый вклад в общее дело вносят танкисты из Бурятии, сутками дежурящие на линии боевого соприкосновения в круглосуточном режиме. Выезды на боевую работу по уничтожению вновь выявленных целей российские танкисты осуществляют до четырех-пяти раз в сутки. Экипажи танков прицельно бьют по скоплениям живой силы, бронированным машинам ВСУ, уничтожают оборудованные на позициях противника долговременные огневые точки. Разведка целей и корректировка огня танков осуществляется в режиме реального времени с использованием всех ресурсов имеющихся в распоряжении ВС РФ дронов.

В зимних условиях техника работает на пределе и требует тщательного ухода. Но для танкистов из Бурятии именно такая погода подходит идеально — осталась в прошлом осенняя распутица, а земля обледенела, поэтому техника не застревает, передвигается намного быстрее. Чтобы обеспечить технике бесперебойную работу, танкисты самостоятельно спроектировали и соорудили на нее дополнительную защиту. По бокам сконструировали корпуса, призванные помочь в борьбе против кумулятивных снарядов, а сверху — наварили антидроновые сетки.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские бойцы защищают Донбасс от дронов.

Тема:
Спецоперация
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