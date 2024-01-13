Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге увеличилась до 5000 кв. метров
Сотрудников компании экстренно эвакуировали из здания.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге увеличилась до 5000 кв. метров. Сотрудников компании экстренно эвакуировали из здания. 5-tv.ru пуликует кадры с места событий.
В настоящий момент данных о пострадавших не поступало. К тушению возгорания привлечено 112 человек из личного состава МЧС и 20 единиц спецтехники.
Спасатели присвоили пожару повышенный, четвертый, номер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Обухово дотла сгорел цех по производству полимерной продукции.
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