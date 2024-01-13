Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге увеличилась до 5000 кв. метров

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 2 907 0

Сотрудников компании экстренно эвакуировали из здания.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге увеличилась до 5000 кв. метров. Сотрудников компании экстренно эвакуировали из здания. 5-tv.ru пуликует кадры с места событий.

В настоящий момент данных о пострадавших не поступало. К тушению возгорания привлечено 112 человек из личного состава МЧС и 20 единиц спецтехники.

Спасатели присвоили пожару повышенный, четвертый, номер. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Обухово дотла сгорел цех по производству полимерной продукции.

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