Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге увеличилась до 5000 кв. метров. Сотрудников компании экстренно эвакуировали из здания. 5-tv.ru пуликует кадры с места событий.

В настоящий момент данных о пострадавших не поступало. К тушению возгорания привлечено 112 человек из личного состава МЧС и 20 единиц спецтехники.

Спасатели присвоили пожару повышенный, четвертый, номер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Обухово дотла сгорел цех по производству полимерной продукции.