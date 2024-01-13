Срочная эвакуация: пожар охватил уже 50 тыс. квадратных метров склада Wildberries в Петербурге
Людей эвакуируют из охваченного огнем склада Wildberries в Петербурге
Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru
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При этом паники среди сотрудников не наблюдается. Прокуратура инициировала проверку.
Людей эвакуируют из склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где произошел мощный пожар. Видео с ситуацией на месте публикует 5-tv.ru.
На кадрах видно, как возле склада стоит огромная толпа людей.
«В складском комплексе размером 350×320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 50000 квадратных метров», — сообщает Telegram-канал «Оперативный МЧС Петербурга».
Пожару присвоен уже повышенный ранг сложности № 4. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Ликвидацией огня занимаются 25 единиц техники и 112 человек личного состава.
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