Срочная эвакуация: пожар охватил уже 50 тыс. квадратных метров склада Wildberries в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 3 316 0

Людей эвакуируют из охваченного огнем склада Wildberries в Петербурге

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом паники среди сотрудников не наблюдается. Прокуратура инициировала проверку.

Людей эвакуируют из склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где произошел мощный пожар. Видео с ситуацией на месте публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как возле склада стоит огромная толпа людей.

«В складском комплексе размером 350×320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 50000 квадратных метров», — сообщает Telegram-канал «Оперативный МЧС Петербурга».

Пожару присвоен уже повышенный ранг сложности № 4. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Ликвидацией огня занимаются 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

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