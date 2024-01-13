Сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 016 0

«Она гудела просто так», — утверждал работник. Неужели никто не реагировал?

Сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудник складского помещения Wildberries в Петербурге, где сегодня произошел пожар, рассказал в беседе с 5-tv.ru о ложной работе пожарной сигнализации.

По его словам, за неделю до пожара на первом и втором блоках склада сирена несколько раз срабатывала, но при этом возгорания не было. Ложное включение сирены и ввело в заблуждение сотрудников сегодня. Поэтому работники не сразу эвакуировались из здания, решив, что это снова «пустое» гудение.

Читайте также

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге увеличилась до 5000 кв. метров

Сегодня утром стало известно о пожаре на складе в Пушкинском районе Петербурга. Людей уже эвакуировали, о пострадавших сведений нет. Однако объемы пожара продолжают расти, равно как и число техники и специалистов, борющихся с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар охватил уже 50 тысяч квадратных метров склада Wildberries в Петербурге.

-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
Начало мощного пожара на складе Wildberries изнури сняли на видео
10:08
Пожар на складе Wildberries в Петербурге: главное
10:00
Артиллерийский удар по установкам врага: лучшее видео из зоны СВО
9:46
«Не верьте тому, что пишут в прессе»: куда и почему пропала звезда 90-х Марина Хлебникова
9:44
Сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены
9:30
«Альтернативы нет»: что будет с ценами на нефть после ударов США по Йемену

Сейчас читают

Срочная эвакуация: пожар охватил уже 50 тыс. квадратных метров склада Wildberries в Петербурге
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса