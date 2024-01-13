Сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены
«Она гудела просто так», — утверждал работник. Неужели никто не реагировал?
Фото: 5-tv.ru
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Сотрудник складского помещения Wildberries в Петербурге, где сегодня произошел пожар, рассказал в беседе с 5-tv.ru о ложной работе пожарной сигнализации.
По его словам, за неделю до пожара на первом и втором блоках склада сирена несколько раз срабатывала, но при этом возгорания не было. Ложное включение сирены и ввело в заблуждение сотрудников сегодня. Поэтому работники не сразу эвакуировались из здания, решив, что это снова «пустое» гудение.
Сегодня утром стало известно о пожаре на складе в Пушкинском районе Петербурга. Людей уже эвакуировали, о пострадавших сведений нет. Однако объемы пожара продолжают расти, равно как и число техники и специалистов, борющихся с ним.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар охватил уже 50 тысяч квадратных метров склада Wildberries в Петербурге.
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