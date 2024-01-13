Рогов: два сценария провокации против РФ готовит Украина
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Источники, приближенные к главе киевского режима, ответственно заявляют о его намерениях.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой националистов готовит два сценария крупной антироссийской провокации. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Информацией о провокацией он обладает благодаря источнику из ближнего окружения Зеленского.
По словам Рогова, Киев хочет тем самым вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, которое он утратил из-за конфликта в секторе Газа и Йемене. Так, по одному сценарию, Украина нанесет удары по мирным городам РФ или совершит террористические действия.
Другой сценарий заключается в обстреле одного из городов на подконтрольной Зеленскому земле, чтобы показать миру разрушения и большое число жертв среди гражданских, в которых якобы виновна Россия. Словом, подчеркнул Рогов, «Зеленскому нужна Буча-2».
«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — сказал Рогов.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько боевиков ВСУ ликвидировано за сутки в зоне СВО.
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