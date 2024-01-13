Источники, приближенные к главе киевского режима, ответственно заявляют о его намерениях.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой националистов готовит два сценария крупной антироссийской провокации. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Информацией о провокацией он обладает благодаря источнику из ближнего окружения Зеленского.

По словам Рогова, Киев хочет тем самым вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, которое он утратил из-за конфликта в секторе Газа и Йемене. Так, по одному сценарию, Украина нанесет удары по мирным городам РФ или совершит террористические действия.

Другой сценарий заключается в обстреле одного из городов на подконтрольной Зеленскому земле, чтобы показать миру разрушения и большое число жертв среди гражданских, в которых якобы виновна Россия. Словом, подчеркнул Рогов, «Зеленскому нужна Буча-2».

«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — сказал Рогов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько боевиков ВСУ ликвидировано за сутки в зоне СВО.