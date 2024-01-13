Огромные потери: сколько боевиков ВСУ ликвидировано за сутки в зоне СВО

Вместе с тем российским войскам удалось уничтожить и сбить технику противника.

Минобороны России отчиталось об успехах наших бойцов в зоне спецоперации на Украине за минувшие сутки. В их числе значатся потери в живой силе ВСУ, их насчитается более 710 на трех направлениях.

Так, на донецком направлениии ВСУ потеряли 320 боевиков убитыми и ранеными, на краснолиманском — до 280, на бжнодонецком — более 110. Уничтожена и техника: украинская армия лишилась четырех танков. Также российские средства ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 21 беспилотник.

Сообщается, что войска России нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Они также поразили 107 артиллерийских подразделений противника и живую силу ВСУ в 131 районе СВО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем и как рискуют украинские летчики в зоне российской спецоперации.