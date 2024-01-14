Wildberries не смог связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 121 0

Некоторые из работников оставили на месте ЧП свои личные вещи. Что известно об их судьбе?

Wildberries не смог связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Согласно последним данным, компании пока не удалось дозвониться до 54 человек, передает РИА Новости.

«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», — заявили в компании.

Прежде Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников сотрудников сгоревшего склада.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Возгорание, предварительно, началась в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили около суток. В результате произошедшего пострадала девушка, о погибших не сообщалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не так было с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге.

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