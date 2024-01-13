Прятали 70 тыс. «квадратов»? Что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге

Чиновники северной столицы и представители маркетплейса выдвигают две совершенно разные версии. Где правда7

В субботу, 13 января, в Санкт-Петербурге полностью сгорел склад Wildberries, площадь которого составляла 70 тысяч квадратных метров. По заявлениям властей северной столицы, помещение не имели право эксплуатировать, так как не было соответствующего разрешения. Однако представители компании это опровергают. Как обстоят дела на самом деле, выяснял 5-tv.ru.

Хронология событий

Сообщение о том, что в складском помещении маркетплейса Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга поступило пожарным около половины восьмого утра. По утверждениям представителей компании, на складе сработала сигнализация, которая позволила вовремя эвакуировать всех сотрудников — около 1200 человек. При этом, как рассказали сами участники события, внутри была серьезная давка, но, предварительно, никто из людей не пострадал.

Возгоранию был присвоен максимальный ранг сложности. Примерно к 13 часам пожар удалось локализовать. К тому моменту огонь охватил всю территорию склада, что составляет порядка 70 квадратных метров. В данный момент сотрудники МЧС все еще борются с пожаром.

О причинах ЧП говорить пока рано, разбирательства начнутся после полной ликвидации возгорания.

Две параллельно разные версии

Что касается ущерба, президент союза страховщиков Северной столицы и Северо-Запада Анатолий Кузнецов считает, что речь может идти о более чем десяти миллиардах рублей. В Wildberries уже заявили, что продавцы и покупатели получат компенсацию, соразмерную стоимости утерянных в огне товаров.

Правда, ситуацию усугубляет тот факт, что, по словам врио начальника службы Госстройнадзора Санкт-Петербурга Вячеслава Захарова, официально склад вообще не вводился в эксплуатацию. То есть, здание фактически использовалось незаконно.

«Если у нас нет ввода объекта в эксплуатацию официально, значит, его нет. Сегодня мне это подтвердил начальник управления по выдаче разрешений… У нас этого документа нет, мы его не оформляли», — подчеркнул Вячеслав Захаров.

Заявление чиновника тут же опровергли в компании.

«Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности», — передает позицию маркетплейса издание РИА Новости.

В ответ врио начальника службы Госстройнадзора предложил обнародовать документ, которого, по его словам, просто не существует. Вячеслав Захаров добавил, что, возможно, в Wildberries путают заключение о соответствии объекта и разрешение на его эксплуатацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники Wildberries рассказали о первых минутах пожара на складе.