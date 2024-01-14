Уголовное дело возбудили после пожара на складе Wildberries в Петербурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 94 0

Следствие считает, что сотрудниками компании были превышены полномочия.

Уголовное дело возбудили после пожара на складе Wildberries в Петербурге

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

После пожара на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за злоупотребление полномочиями. Виновные лица устанавливаются, сообщают в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — указано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Следствие считает, что сотрудники, отвечающие за соблюдение правил противопожарной безопасности, превысили свои полномочия. Их действия, предположительно, и привели к пожару, в результате которого обрушилось здание и сгорели товары. Личности виновных еще не установлены, но мероприятия продолжаются.

Пожар, которому был присвоен максимальный ранг сложности, произошел на складе Wildberries 13 января. Возгорание началась в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. В результате произошедшего пострадала девушка, о погибших не сообщалось.

Потушить пожар полностью спустя сутки все еще не получилось. МЧС продолжают бороться с шестью очагами возгорания, площадь одного из которых достигла 200 квадратных метров. К месту продолжают направлять пожарные расчеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что работник Wildberries назвал версию причины пожара на складе в Петербурге.

Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
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