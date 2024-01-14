Недалеко от сгоревшего склада Wildberries в Петербурге начался пожар в ангаре
На месте работают экстренные службы. Огонь уже охватил 150 квадратных метров.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга (Шушары) огонь охватил ангар, расположенный недалеко от сгоревшего дотла склада Wildberries. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.
По информации МЧС, площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Пожару присвоен номер 1БИС. К ликвидации огня привлечено пять единиц пожарной техники и 23 человека личного состава.
Также по данным источника 78.ru, в ангаре взорвались два газовых баллона. Горит пилорама и стройматериалы. Кроме того, рядом могут находиться бочки с дизельным топливом.
Сведений о пострадавших не поступало.
Мощный пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Пожар тушили около суток. В результате произошедшего пострадала девушка, о погибших не сообщалось. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не так было с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге.
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