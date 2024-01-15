Израиль объявил о завершении интенсивных боев на севере Газы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Какие цели в настоящее время преследует ЦАХАЛ?

Израиль объявил о завершении интенсивных боев на севере Газы

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ завершил этап интенсивных военных действий на севере сектора Газа. Об этом в обращении к нации заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился», — отметил руководитель ведомства.

Он также анонсировал скорое завершение интенсивных боев на юге сектора Газа. Галант подчеркнул, что анклавом должно управлять палестинское правительство.

Его, добавил министр, сформируют внутри сектора Газа. Оно, по мнению чиновника, будет основано на не угрожающих Израилю силах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный суд ООН в Гааге 11 января начал слушания по иску Южно-Африканской Республики против Израиля о геноциде в секторе Газа.

Слушания будут проходить с 11 по 12 января. В частности, в иске говорится, что Израиль обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в Газе. 

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Обострение палестино-израильского конфликта
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