«Хотят выслужиться»: на Украине арестовали более 150 боевиков за отказ форсировать Днепр
РИА Новости: на Украине арестовали более 150 боевиков за отказ форсировать Днепр
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
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В ВСУ между тем также жалуются на нехватку оружия и продовольствия.
Украинские власти арестовали более 150 морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отказ форсировать Днепр для высадки на левый берег. Об этом РИА Новости рассказала супруга одного из арестованных боевиков.
«В январе его (супруга. — Прим. ред.) и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала женщина.
Она добавила, что ее супруг никогда не уклонялся от службы, но был арестован за отказ форсировать Днепр для переправки на левый берег. При этом, по словам женщины, боевики часто жалуются на нехватку оружия и продовольствия.
«Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», — добавила она.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские СМИ назвали следующий шаг Запада и Украины против России.
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