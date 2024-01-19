«Хочется плакать»: скудное производство БПЛА вскрыло оружейный кризис на Украине

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Алина Крылова
Алина Крылова 123 0

Глава украинской Athlon Avia Вьюнник: Киеву наплевать на производство БПЛА

«Хочется плакать»: скудное производство БПЛА вскрыло оружейный кризис на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Терпящая крах вооружения ВСУ опять готовится выйти к миру с протянутой рукой. Почему на Украине разгорается нешуточный скандал из-за производства беспилотников?

Отсутствие мало-мальски достойного оружия собственного производства вскрыло оружейный кризис на Украине. В Незалежной разгорается нешуточный скандал из-за поставок беспилотников, так необходимых боевикам ВСУ.

Только за последнее время Зеленский и его подчиненные получили от Европы новые поставки вооружения. Однако ни новые танки, ни ракеты, ни управляемые беспилотники переломить ход боя против РФ не помогли: неонацисты терпели одно поражение за другим. Теперь Украина продемонстрировала военную немощь, подсветив проблему невозможности создания собственных беспилотников.

Сейчас в Киеве и регионах разгорается нешуточный скандал. Об этом в среду, 17 января, сообщил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в эфире украинского Radio NV.

«Мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять–шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика <…> Можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — пожаловался он.

Из-за огромных запросов властей производители дронов оказались в тупике, ведь непрофессионализм командования ВСУ серьезно нарушает рабочий процесс. Местные производители БПЛА не имеют возможности грамотно планировать свой рабочий процесс из-за постоянной смены запросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ.

Тема:
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