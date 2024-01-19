Российские медики продолжат получать выплаты за помощь бойцам СВО

Кабмин продлил действие мер соцподдержки для медиков, помогающим участникам СВО
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Максимальный размер составит 100 тысяч рублей.
Медицинские работники, которые оказывают помощь участникам спецоперации на Украине, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Соответствующее постановление подписало правительство России, говорится на сайте кабмина.
«Правительство продлило действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Так, максимальный размер выплат положен руководителям медорганизаций, заведующим хирургическими отделениями, хирургам, анестезиологам и реаниматологам. Они получают 100 тысяч рублей. Такие же выплаты предусмотрены для старших врачей и врачей скорой помощи и тех, кто проводит судебно-медицинскую экспертизу.
Отмечается, что конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени. Меры поддержки были установлены весной 2023 года по поручению президента России Владимира Путина.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что родные бойцов СВО смогут оформлять на них регистрацию по месту жительства.
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