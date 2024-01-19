Огненные кадры: расчеты «Градов» уничтожили взвод боевиков ВСУ в районе Артемовска

Эфирная новость 73 0

Расчеты «Градов» уничтожили взвод боевиков ВСУ в районе Артемовска

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российским силам удалось занять опорный пункт противника.

Костромские десантники уничтожили группу украинских боевиков вблизи Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Чтобы занять позицию и зарядить ракетную установку «Град», у военнослужащих заняло буквально считанные минуты. Все действия отработаны до автоматизма. После двух залпов уничтожен почти взвод солдат ВСУ. Выжившие сбежали, а российские штурмовики заняли опорный пункт противника.

Прежде стало известно, что ВС РФ ударили «Гиацинтами» по складу с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
20 янв
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
20 янв
Во Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине
19 янв
МИД заявил послу Франции об ответственности Парижа за гибель боевиков в Харькове
19 янв
«Соучастник военных преступлений»: что МИД России заявил послу Франции
19 янв
Главу узбекского землячества арестовали из-за оскорбления участников СВО
19 янв
Российские военные поразили места дислокации ВСУ, нанеся 17 высокоточных ударов
19 янв
«Передача инициативы»: Украину предостерегли от ошибки исторического масштаба
19 янв
Посол Франции прибыл в МИД России
19 янв
Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО
19 янв
«Это подтверждается»: в Кремле заявили о большом числе наемников в рядах ВСУ
-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса