Главу узбекского землячества арестовали из-за оскорбления участников СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 401 0

Признал ли он свою вину?

Фото, видео: Telegram / ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu; Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве в Telegram-канале.

«По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

При этом в Следкоме подчеркнули, что Баратов не признал свою вину. Назначен ряд судебных экспертиз, включая лингвистическую и компьютерно-техническую. Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

По данным Telegram-канала Московских судов общей юрисдикции, Баратова отправили в СИЗО до 17 марта 2024 года за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова из-за его высказываний. Речь идет о публикации в социальных сетях, в которой автор назвал военных, принимающих участие в СВО, «петухами». Кроме того, Баратов заявил, что его задевает термин «русский».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московский суд поступило ходатайство СКР об аресте главы узбекского землячества Усмана Баратова после оскорблений участников СВО.

Тема:
Спецоперация
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