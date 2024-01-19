Главу узбекского землячества арестовали из-за оскорбления участников СВО

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве в Telegram-канале.

«По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

При этом в Следкоме подчеркнули, что Баратов не признал свою вину. Назначен ряд судебных экспертиз, включая лингвистическую и компьютерно-техническую. Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

По данным Telegram-канала Московских судов общей юрисдикции, Баратова отправили в СИЗО до 17 марта 2024 года за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова из-за его высказываний. Речь идет о публикации в социальных сетях, в которой автор назвал военных, принимающих участие в СВО, «петухами». Кроме того, Баратов заявил, что его задевает термин «русский».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московский суд поступило ходатайство СКР об аресте главы узбекского землячества Усмана Баратова после оскорблений участников СВО.