Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО

Он негативно высказался о военных в социальных сетях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО
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Президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова требуют арестовать после оскорблений в адрес участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило ходатайство следствия.
«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У. А.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайство будет рассмотрено уже сегодня, 19 января.
Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова из-за его высказываний. Речь идет о публикации в социальных сетях, в которой автор назвал военных, принимающих участие в СВО, «петухами». Кроме того, Баратов заявил, что его задевает термин «русский».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возмутительный инцидент произошел в Петербурге. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое избили участника спецоперации, который лишился во время боевых действий части руки.
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