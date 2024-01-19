Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 221 0

Он негативно высказался о военных в социальных сетях.

Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

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Тема:
Спецоперация

Президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова требуют арестовать после оскорблений в адрес участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У. А.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ходатайство будет рассмотрено уже сегодня, 19 января.

Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова из-за его высказываний. Речь идет о публикации в социальных сетях, в которой автор назвал военных, принимающих участие в СВО, «петухами». Кроме того, Баратов заявил, что его задевает термин «русский».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возмутительный инцидент произошел в Петербурге. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое избили участника спецоперации, который лишился во время боевых действий части руки.

Тема:
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