Сирийские СМИ сообщают об атаке Израиля на жилой дом в Дамаске
SANA: Израиль нанес удар по жилому дому в пригороде Дамаска
Фото: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces
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О каких последствиях обстрела известно на данный момент?
Израиль нанес удар по жилому дому в пригороде Дамаска. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
«Нападение на жилой дом в районе Меззе в Дамаске произошло в результате израильской агрессии», — говорится в публикации.
По данным источников Reuters, в результате атаки Израиля погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции. Также пострадали иранские гвардейцы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обозначил срок достижения соглашения с «Хезболлой». В противном случае воплотится в жизнь сценарий, которого США и Евросоюз усиленно пытались избежать. Речь идет о боевой операции на юге Ливана.
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