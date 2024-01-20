Сирийские СМИ сообщают об атаке Израиля на жилой дом в Дамаске

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Евгения Романова
Евгения Романова 70 0

SANA: Израиль нанес удар по жилому дому в пригороде Дамаска

Сирийские СМИ сообщают об атаке Израиля на жилой дом в Дамаске

Фото: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

О каких последствиях обстрела известно на данный момент?

Израиль нанес удар по жилому дому в пригороде Дамаска. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Нападение на жилой дом в районе Меззе в Дамаске произошло в результате израильской агрессии», — говорится в публикации.

По данным источников Reuters, в результате атаки Израиля погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции. Также пострадали иранские гвардейцы.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обозначил срок достижения соглашения с «Хезболлой». В противном случае воплотится в жизнь сценарий, которого США и Евросоюз усиленно пытались избежать. Речь идет о боевой операции на юге Ливана.

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