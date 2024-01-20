Иранские военные советники погибли во время ударов Израиля по Дамаску

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 6 696 0

КСИР: при ударе Израиля по Дамаску погибли четыре иранских военных советника

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Алаеддин, Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Гибель четырех своих представителей подтвердили в КСИР.

Израильская армия нанесла удар по столице Сирии Дамаску, в результате чего погибли четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает издание Tasnim со ссылкой на представителей иранского элитного подразделения.

ЦАХАЛ атаковал сирийскую столицу 20 января 2024 года, в субботу.

«Несколько сирийских военнослужащих и четыре иранских военных советника погибли в результате авиаудара, нанесенного истребителями агрессивного и узурпационного сионистского режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, от удара Израиля погибли несколько мирных жителей.

Старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считате, что штаб КСИР и был целью израильских ударов.

«Израильтяне шарахали по дамасской штаб-квартире КСИР», — говорит эксперт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Чупрыгин напоминает, что Израиль «давно, систематично и настойчиво» атакует расположения КСИР на территории Сирии, но Дамаск до последнего времени ограничивался заявлениями, что Израиль таким образом нарушает суверенитет государства, но каких-либо реальных действий не предпринимал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль обозначил срок достижения соглашения с «Хезболлой».

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Обострение палестино-израильского конфликта
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