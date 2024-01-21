Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря
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Службы города приведены в состояние боевой готовности.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщил глава Крыма Михаил Развожаев.
Службы города приведены в состояние боевой готовности. Вся информация уточняется.
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