Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 54 0

Службы города приведены в состояние боевой готовности.

Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщил глава Крыма Михаил Развожаев.

Службы города приведены в состояние боевой готовности. Вся информация уточняется.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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